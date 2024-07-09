Wildberries запустит подписку со специальными скидками для покупателей

Пользователи, которые оформили платную подписку на «WB Клуб», получат доступ к специальным разделам со скидками.

Маркетплейс Wildberries в августе запустит сервис платной подписки «WB Клуб». За дополнительные деньги пользователи получат доступ к специальным предложениям онлайн-платформы.

«Подписка откроет вам доступ к дополнительным скидкам на товары до 20%, приоритетной поддержке, новым сервисам от Wildberries и партнеров и к другим полезным функциям», — сказано в телеграм-канале маркетплейса.

Скидка «WB Клуба» будет суммироваться с персональной скидкой пользователя, а товары по выгодной цене будут размещены в специальном разделе.

Кроме того, подписчики смогут изменить пункт выдачи заказа в течение первых 30 минут, получат приоритетную поддержку и значок «WB Клуба» напротив имени в разделах «Отзывы» и «Вопросы».

Первый месяц подписки доступен за 1 рубль, а потом — 199 рублей. Подписка на 6 месяцев будет стоить 1096 рублей, а на 12 — 1899.

Ранее мы писали, что у Wildberries появился сервис для арендодателей.