У Wildberries появился сервис для арендодателей

Маркетплейс Wildberries запустил сервис WB Rent для арендодателей. Теперь владельцы коммерческой недвижимости смогут без посредников сдать помещение и наладить взаимодействие с арендаторами напрямую.
«WB Rent был разработан для того, чтобы значительно упростить процесс сдачи в аренду помещений под открытие фирменных ПВЗ и уже привлек порядка 17 тыс. потенциальных арендодателей», — сказано в телеграм-канале маркетплейса.
Тестирование сервиса уже завершилось, и все желающие могут начать с ним работать.
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