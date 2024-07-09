У Wildberries появился сервис для арендодателей

Таксономия Блума для создания курса и проверки знаний сотрудников

Компании могут вкладывать сотни тысяч рублей в обучение персонала, но это может не приносить результата, если учебный план плохо продуман. Например, если изучать только теорию, то через некоторое время сотрудники забудут больше половины или даже не поймут, как использовать полученную информацию. Если обучаться лишь на практических тренингах, у работников могут остаться пробелы в знаниях, так как они не изучили базу.