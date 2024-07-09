₽ Заказать рекламу
Отпуска

24% россиян перенесли отпуск в 2024 году

Не успевают отгулять положенные дни в течение года 56% сотрудников. В среднем у них остается 28 дней отпуска.

Почти четверть жителей страны переносили свой отпуск в 2024 году. Основными причинами стали финансовые проблемы, нагрузка на работе, семейные обстоятельства, протест руководства, а также перемена в собственных планах.

4% сотрудников перенесли отпуск из-за проблем со здоровьем. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберРешения».

В среднем у участников опроса накопилось 28 дней отпуска. 56% не успевают в течение года отгулять все положенные дни. Отпускные дни остаются у 37% респондентов, а 7% берут дополнительный отдых.

«Если сотрудника не отпускать в отпуск более двух лет, то работодателя могут оштрафовать. Поэтому некоторые компании просят своих сотрудников брать отпуск своевременно. Однако, согласно нашей аналитике, почти половина сотрудников работают эффективнее, если вовремя сходили в отпуск», — сказала директор департамента по управлению операционным производством «СберРешений» Анна Термосесова.

Сезон отпусков в разгаре и необходимо проверить все документы для его оформления, а также правильность расчетов. Разберитесь в нюансах чтобы избежать претензий контролеров. Это можно сделать на вебинаре «Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты». Он состоится уже 12 июля в 15:00 мск!

Записаться

На вебинаре разберем:

  • График отпусков. Изменения графика отпусков.

  • Предоставление отпуска по графику и вне графика отпусков.

  • Расчет и выплата отпускных.

  • Продление и перенесение отпуска.

  • Отпуск в удобное для работника время: особенности отдельных категорий работников.

  • Замена отпуска денежной компенсацией.

Ждем вас на вебинаре 12 июля в 15:00 мск!

Начать дискуссию

Перевозка

В России создадут национальную транспортно-логистическую платформу

Новая платформа позволит бизнесу упростить процедуру перевозки грузов, ускорить доставку, а также увеличить объемы поставок.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Трудовые отношения

Работодателей могут обязать переводить сотрудников на удаленку при уходе за престарелыми и инвалидами

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект с изменениями в ТК, который предлагает обязать работодателей переводить сотрудника на удаленную (дистанционную) работу в случае необходимости ухода за инвалидом I группы или престарелым родственником.

Должная осмотрительность

📢 Ищем таланты! «Клерк» приглашает бухгалтеров и других экспертов стать авторами

Хотите заявить о себе миллионам читателей? Мечтаете писать статьи для крутых компаний? Или просто попробовать свои силы в копирайтинге? Это ваш шанс!

1

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

Инвестиционная палата продлила прием заявок от иностранных инвесторов

Нерезиденты смогут до 2 августа подать заявку на выкуп заблокированных акций, которые держат российские инвесторы.

Проверки ФАС

У бизнеса будет больше оснований для пересмотра предписаний ФАС

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который расширит перечень существенных обстоятельств, позволяющих пересмотреть предписание Федеральной антимонопольной службы.

Отпуска

24% россиян перенесли отпуск в 2024 году

Не успевают отгулять положенные дни в течение года 56% сотрудников. В среднем у них остается 28 дней отпуска.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Налоговый учет при УСН

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс
НДФЛ

Налоговый статус физлица определяют по итогам года

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, которые находятся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Бесплатно с Отчетность

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года
2
Маркетплейсы

Wildberries запустит подписку со специальными скидками для покупателей

Пользователи, которые оформили платную подписку на «WB Клуб», получат доступ к специальным разделам со скидками.

Narine_Beglyarova
6-НДФЛ

Новые инструкции по заполнению формы 6-НДФЛ для выплаты дивидендов нерезидентам

При получении доходов от долевого участия в российских компаниях в форме дивидендов, налоговый агент должен учитывать каждого налогоплательщика отдельно для каждой выплаты, применяя соответствующие налоговые ставки.

Ольга Суханова
Ведение бизнеса

Секреты защиты активов в современной паутине бизнеса

Сегодня каждый думает: У меня есть бизнес, есть имущество, которое приносит доход. Однако если активы не защищены, можно потерять все в один момент. Многие могут сказать, что такое не бывает! Бывает. Наглядный пример гостиница «Плаза» г. Геленджик.

Секреты защиты активов в современной паутине бизнеса

Разборы законов

1 343
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Что делать, если отношения с самозанятым переквалифицировали в трудовые

После мартовского приказа Минтруда количество судебных дел по переквалификации договоров ГПХ в трудовые выросло. Разбираемся, что делать, если суд обязал компанию заключить с самозанятым трудовой договор.

Что делать, если отношения с самозанятым переквалифицировали в трудовые
Консалтинг Онлайн
Реорганизация компании

Формы реорганизации юридических лиц

Нередко бизнес сталкивается с необходимостью изменить структуру управления в компании. Причины могут быть разные (повышение инвестиционной привлекательности компании, обособление части активов, разрешение корпоративных конфликтов и пр.), но желаемые результаты достигаются через институт реорганизации юридического лица.

Формы реорганизации юридических лиц
НДС

Спортивные мероприятия не облагаются НДС

Согласно пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК от НДС освобождены услуги, оказанные населению, по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Херсонская область получит дополнительные 2,4 млрд рублей

Средства направят на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, а также на социальные выплаты жителям.

Законопроекты

Конфискат будут передавать в регионы

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о передаче в собственность региональных властей имущества, конфискованного за административное правонарушение.

3
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

С 1 июля действуют новые электронные реестры для экспортеров

Подтверждать ставку НДС 0% при экспорте с 2024 года надо электронными реестрами.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обучение для бухгалтеров

😻 Еще больше онлайн-курсов по 3 690 рублей!

Только один день — 5 июля — вы можете купить онлайн-курсы по воинскому учету, НДС, госзакупкам за 3 690 рублей. Кроме этого, впервые в акции участвует наш курс по учету в строительстве! Успейте воспользоваться уникальным шансом и купить лучшие онлайн-курсы по выгодным ценам.

Интересные материалы

Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягятель. Новая задачка

Даже условие не смог понять) Ответ сразу не спойлерим!

🧠Пятничный мозгонапрягятель. Новая задачка
32