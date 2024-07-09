24% россиян перенесли отпуск в 2024 году

Не успевают отгулять положенные дни в течение года 56% сотрудников. В среднем у них остается 28 дней отпуска.

Почти четверть жителей страны переносили свой отпуск в 2024 году. Основными причинами стали финансовые проблемы, нагрузка на работе, семейные обстоятельства, протест руководства, а также перемена в собственных планах.

4% сотрудников перенесли отпуск из-за проблем со здоровьем. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберРешения».

В среднем у участников опроса накопилось 28 дней отпуска. 56% не успевают в течение года отгулять все положенные дни. Отпускные дни остаются у 37% респондентов, а 7% берут дополнительный отдых.

«Если сотрудника не отпускать в отпуск более двух лет, то работодателя могут оштрафовать. Поэтому некоторые компании просят своих сотрудников брать отпуск своевременно. Однако, согласно нашей аналитике, почти половина сотрудников работают эффективнее, если вовремя сходили в отпуск», — сказала директор департамента по управлению операционным производством «СберРешений» Анна Термосесова.

Сезон отпусков в разгаре и необходимо проверить все документы для его оформления, а также правильность расчетов. Разберитесь в нюансах чтобы избежать претензий контролеров. Это можно сделать на вебинаре «Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты». Он состоится уже 12 июля в 15:00 мск!

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На вебинаре разберем:

График отпусков. Изменения графика отпусков.

Предоставление отпуска по графику и вне графика отпусков.

Расчет и выплата отпускных.

Продление и перенесение отпуска.

Отпуск в удобное для работника время: особенности отдельных категорий работников.

Замена отпуска денежной компенсацией.

Ждем вас на вебинаре 12 июля в 15:00 мск!