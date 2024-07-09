Wildberries и Russ учредили совместную компанию

Маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Russ создали совместную компанию «РВБ». Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ.
Основной вид деятельности ООО «РВБ» — розничная торговля через интернет. Руководителем компании стал генеральный директор Russ Роберт Мирзоян.
65% «РВБ» принадлежит ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн», основному владельцу компании «Русс аутдор».
Недавно мы писали, что Wildberries объединяется с оператором наружной рекламы Russ. Консолидация позволит компаниям создать новую цифровую торговую платформу с уникальными инструментами для продвижения товаров.
Начать дискуссию