Wildberries и Russ учредили совместную компанию

Где купить или продать Криптовалюту в Сочи

С учетом введения новых ограничений на операции с валютой, обмен криптовалюты в Сочи стал еще более актуальным. Теперь это — один из немногих способов сохранения долларовых активов по их «старой» цене — путем покупки Тизера (USDT) и его дальнейшего обмена на любые другие активы: включая фиат и токены. Какие способы обмена крипты в Сочи доступны сегодня, и какие из них особенно удобны и безопасны?