В проекте с поправками в НК-2025 изменили норму о вычетах по НДС для упрощенцев

При ставках 5% и 7% упрощенцы не смогут взять на вычет входящий НДС на покупки, а вот на вычет по ранее полученным авансам запрета нет.

Статью 170 НК планировали дополнить пунктом 5.2, по которому упрощенцы, выбравшие ставки 5% и 7%, входящий НДС принимать на вычет не имеют права.

Но ко второму чтению законопроекта эту норму убрали. Но это не значит, что вычет при УСН возможен.

Вместо прямой нормы о том, что при УСН с низкими ставками НДС нет права на вычет вводят другую норму – о том, что в такой ситуации при покупке товаров, работ, услуг, НДС надо включать в их стоимость. То есть, НДС идет не на вычет, а в стоимость покупки.

Кстати, изначально планировалось, что входящий НДС упрощенцы не будут включать в стоимость товаров, а будут учитывать в расходах.

Таким образом, по новым нормам НК у упрощенцев есть запрет на вычет по покупкам. Но запрета на вычет НДС по авансовым счетам-фактурам нет. Он прописан в пункте 8 статьи 171 НК, и эта норма не меняется.