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Налоговые изменения 2025

Госдума во втором чтении приняла законопроект о налоговой реформе

С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%, увеличится размер рентных налогов, а также будет установлена новая шкала НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного дохода.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы. Согласно документу, с 2025 года будет установлена пятиступенчатая шкала НДФЛ. Градация доходов для целей НДФЛ такая:

  • до 2,4 млн руб. – 13%;

  • с 2,4 до 5 млн руб. – 15%;

  • с 5 до 20 млн руб. – 18%;

  • с 20 до 50 млн руб. – 20%;

  • свыше 50 млн руб. – 22%.

«Северные» надбавки будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% и 15% (с сумм выше 5 млн рублей).

«Законопроект по совершенствованию налоговой системы доработан депутатами ко второму чтению с учетом поручений президента. В частности, повышение НДФЛ не коснется дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также меняются лимиты по УСН:

  • по доходам – до 450 млн руб.;

  • по основным средствам – до 200 млн.

При доходах свыше 60 млн рублей на УСН надо будет платить НДС:

  • с доходами до 250 млн рублей – 5% без права на вычет;

  • с доходами до 450 млн рублей – 7% без права на вычет.

Ставки по налогу на прибыль вырастут с 20% до 25%.

Курортный сбор заменят туристическим налогом, который будут уплачивать организации, ИП и физлица за предоставление мест для проживания. Ставки определят региональные власти. Они будут расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%).

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Налоговые изменения 2025

Госдума во втором чтении приняла законопроект о налоговой реформе

С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%, увеличится размер рентных налогов, а также будет установлена новая шкала НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного дохода.

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