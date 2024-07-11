НДФЛ в 2025 году будут платить по ставкам от 13% до 22%

С 1 января 2025 года начнет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ. «Северные» надбавки будут облагаться по ставкам 13% и 15%.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы. Согласно документу, с 2025 года будет установлена пятиступенчатая шкала НДФЛ. Градация доходов для целей НДФЛ такая:

до 2,4 млн руб. – 13%;

с 2,4 до 5 млн руб. – 15%;

с 5 до 20 млн руб. – 18%;

с 20 до 50 млн руб. – 20%;

свыше 50 млн руб. – 22%.

«Северные» надбавки будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% и 15% (с сумм выше 5 млн рублей).

Ко второму чтению скорректировали список доходов от продажи имущества, выплат по договорам страхования и по пенсионному обеспечению, а также от дивидендов. Если такие доходы не превышают 2,4 млн рублей в год, то НДФЛ нужно платить по ставке 13%. Все, что свыше этой суммы будет облагаться налогом по ставке 15%.

Также выровняли параметры налогообложения для операций с ценными бумагами и ЦФА, ставки НДФЛ не будут превышать 15%.