⚡️ Итоги дня: массажеры скупили, чтобы «тапать хомяка», работодатели ищут сотрудников на склад, 66% россиян отказались от покупки жилья

В России появился высокий спрос на «синих воротничков». Больше всего работодателям нужны складские специалисты, к которым относятся кладовщики, комплектовщики товаров, операторы информационной системы управления складом.
Продажи перкуссионных массажеров выросли на 179% из-за криптовалютного кликера Hamster Kombat. На сленге это называется «тапать хомяка». Маркетплейсы предлагают такой товар в среднем за 2,6 тыс. рублей.
Национальный банк «Траст» обратился в суд с требованием признать банкротом бывшего президента банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна.
66% россиян отложили покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки. 23% респондентов готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если найдут подходящее предложение.
Федеральная таможенная служба заявила о падении импорта за первые пять месяцев на 8,5%. Положительное сальдо внешней торговли России выросло на 16,3%, до 64,3 млрд долларов. Это связано с продолжением падения импорта.
В Японии арестовали россиянина за незаконную транспортировку гидроциклов в Россию. По версии следователей, в январе 2023 года мужчина поставлял в Россию гидроциклы, двигатели для кораблей и подержанные мотоциклы в обход санкций.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс
Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.
20 сентября перестанут работать дебетовые карты Ситибанка
Клиенты Ситибанка не смогут переводить средства и оплачивать покупки через СБП с 25 сентября.
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Совет Федерации принял закон об увеличении военных пенсий
Больше 2,8 млн человек с 1 октября 2024 года будут получать повышенные военные пенсии на 5,1%.
Новый подход к обучению бухгалтеров! Как проходит обучение на курсе «Профессия бухгалтер с нуля»
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⚡️ Итоги дня: массажеры скупили, чтобы «тапать хомяка», работодатели ищут сотрудников на склад, 66% россиян отказались от покупки жилья
Подготовили обзор главных событий дня — 10 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
Налог по ПСН надо будет платить пораньше
Если патент получен на срок от 6 месяцев до 1 года, его оплачивают двумя частями. И срок уплаты второй части – не позднее срока окончания действия патента. Эту норму уточнят для патентов, действующих до конца года.
Райффайзенбанк и Росбанк могут исключить из списка системно значимых
ЦБ собирается изменить список системно значимых кредитных организаций. Росбанк уберут из перечня после интеграции с Т-банком, а Райффайзенбанк по причине сокращения деятельности в стране.
Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Как онлайн-школам работать с самозанятыми. Интервью с юристом
Новые правила при работе с самозанятыми не на шутку перепугали всех, включая онлайн-образование, где процент привлеченных самозанятых существенно выше, чем в других отраслях. Мы решили, что не будем паниковать, а узнаем все подробности у юриста в формате интервью. На вопросы отвечает юрист Евгения Вольнова.
Госпошлина за развод вырастет до 5 тысяч рублей
Изменится размер госпошлин за смену имени, выдачу аттестата и за ходатайства в антимонопольную службу.
IT-компания попала на выездную налоговую проверку в период моратория
Суд отклонил иск IT-компании, которая хотела оспорить проведение ВНП. Налоговики могут проверять бизнес с согласия руководителя вышестоящего налогового органа.
Краткий обзор потенциальных изменений в области НДФЛ
В Государственную Думу 3 июня 2024 года был внесен законопроект № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — «Законопроект»), предполагающий масштабные изменения в различных областях российского налогового законодательства с 1 января 2025 года.
Власти начнут проверять отчеты по целевому капиталу НКО
Срок утверждения финансового плана НКО увеличили до двух месяцев. Все некоммерческие организации должны проводить аудит бухотчетности о формировании целевого капитала.
Что нельзя писать в объявлении при поиске внештатника. Образец безрискового объявления для привлечения исполнителя
Разберем, как корректно формировать объявления для поиска внештатных исполнителей и подрядчиков. Заказчик, который придерживается этих правил, минимизирует сомнения проверяющих органов в гражданско-правовом характере сотрудничества с исполнителем. Также приведем образец объявления.
Работодатели будут оплачивать сотрудникам неиспользованные отгулы
При увольнении сотрудника все неиспользованные отгулы не сгорят, работодатели будут обязаны их компенсировать.
Технологии обеспечения юридической значимости при долговременном хранении электронных документов
Изменения и нововведения в системе электронного документооборота не только ускоряют большую часть бизнес-процессов, но и порождают множество спорных моментов. До сих пор возникают вопросы, связанные с долговременным хранением документов, подписанных электронной подписью.
Как в 1С проводить продажи юрлицам через маркетплейс
При продаже юрлицам маркетплейс Озон по ЭДО высылает селлерам УПД, которые выдает покупателям от имени компании (ИП) со статусом 2 и номером, присвоенным маркетплейсом.
Семейную ипотеку продлили до 2030 года
Семьи с детьми могут оформить льготный кредит на покупку жилья по ставке 6%. Размер первоначального взноса составляет 20%.
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Бизнес на УСН и ПСН из новых регионов получит вычет на покупку ККТ
Налог по УСН «доходы» и ПСН бизнесмены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогу уменьшить на расходы на ККТ, но не более 28 тыс. рублей.
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