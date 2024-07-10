⚡️ Итоги дня: массажеры скупили, чтобы «тапать хомяка», работодатели ищут сотрудников на склад, 66% россиян отказались от покупки жилья

В России появился высокий спрос на «синих воротничков». Больше всего работодателям нужны складские специалисты, к которым относятся кладовщики, комплектовщики товаров, операторы информационной системы управления складом.

Продажи перкуссионных массажеров выросли на 179% из-за криптовалютного кликера Hamster Kombat. На сленге это называется «тапать хомяка». Маркетплейсы предлагают такой товар в среднем за 2,6 тыс. рублей.

Федеральная таможенная служба заявила о падении импорта за первые пять месяцев на 8,5%. Положительное сальдо внешней торговли России выросло на 16,3%, до 64,3 млрд долларов. Это связано с продолжением падения импорта.

В Японии арестовали россиянина за незаконную транспортировку гидроциклов в Россию. По версии следователей, в январе 2023 года мужчина поставлял в Россию гидроциклы, двигатели для кораблей и подержанные мотоциклы в обход санкций.

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