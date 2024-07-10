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Трудовые отношения

За год количество занятых увеличилось до 74 млн человек

В мае 100 тысяч человек нашли работу, общее число трудоустроенных выросло до 74,1 млн.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что за май число занятых жителей страны выросло на 100 тыс., до 74,1 млн человек.

Компании из приоритетных отраслей экономики смогут компенсировать расходы при найме сотрудников из других регионов на сумму до 300 тыс. рублей.

Также в стране действует программа бесплатного переобучения сотрудников и безработных. После такого обучения работу находят 80% человек.

«Впервые в этом году в открытом формате проходит конкурсный прием на целевое обучение. Уже сейчас приемная кампания в учебные заведения ведется в том числе на целевые места, всего на портале «Работа России» доступно более 163 тыс. таких предложений от работодателей», — сказано в телеграм-канале Минтруда.

Для бесшовного трудоустройства студентов запустят программу персонального сопровождения будущих специалистов службой занятости. Так они смогут найти будущих работодателей еще во время получения образования.

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Необлагаемые НДФЛ доходы

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Фиксированные взносы ИП

💥 Фиксированные взносы надо будет по-новому учитывать при УСН

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Трудовые отношения

За год количество занятых увеличилось до 74 млн человек

В мае 100 тысяч человек нашли работу, общее число трудоустроенных выросло до 74,1 млн.

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