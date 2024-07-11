Форму должностной инструкции можно утвердить локальным актом работодателя

Разъяснение по этому вопросу дает Минтруд в письме от 25.06.2024 № 14-6/ООГ-3817.
Установление объема трудовых обязанностей конкретному работнику относится к компетенции работодателя и разрешается им с учетом особенностей производства.
Порядок оформления, изменения должностной инструкции и ее содержание не регламентируются нормами ТК.
Она может оформляться в порядке и по форме, которые установлены локальным нормативным актом работодателя.
Если обязанности меняются, об этом должно быть письменное соглашение с работником.
Мы проводили опрос про должностную инструкцию, который показал, что в большинстве компаний такой документ оформляют. Между тем 21% работодателей устно обговаривают с сотрудниками их обязанности.
Составлять локальные нормативные акты и должностные инструкции научим на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Сейчас курс стоит: 8 900 рублей вместо
32 890 рублей. Записывайтесь! Старт потока — 15 июля.
Начать дискуссию