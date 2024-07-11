Форму должностной инструкции можно утвердить локальным актом работодателя

Должностная инструкция – это не обязательный документ. Главное, чтобы условие о трудовой функции было прописано в трудовом договоре. Но можно оформлять должностные инструкции.

Разъяснение по этому вопросу дает Минтруд в письме от 25.06.2024 № 14-6/ООГ-3817.

Установление объема трудовых обязанностей конкретному работнику относится к компетенции работодателя и разрешается им с учетом особенностей производства.

Порядок оформления, изменения должностной инструкции и ее содержание не регламентируются нормами ТК.

Она может оформляться в порядке и по форме, которые установлены локальным нормативным актом работодателя.

Если обязанности меняются, об этом должно быть письменное соглашение с работником.

Мы проводили опрос про должностную инструкцию, который показал, что в большинстве компаний такой документ оформляют. Между тем 21% работодателей устно обговаривают с сотрудниками их обязанности.