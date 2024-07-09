В базе подозрительных счетов Центробанка оказались легальные компании

С 25 июля банки будут отклонять денежные переводы, если реквизиты получателя попали в базу подозрительных счетов ЦБ. В список попали легальные магазины, транспортные компании и другие торгово-сервисные предприятия.

Банки обнаружили в базе подозрительных счетов Центробанка информацию о розничных торговых сетях, которые работают легально. Организации предупредили регулятор, что будут вынуждены заблокировать платежи магазинов после того, как вступят в силу новые требования закона «О национальной платежной системе».

С 25 июля 2024 года для борьбы с мошенниками банки начнут приостанавливать денежные переводы на подозрительные счета из базы Центробанка. Клиентам будут возвращать похищенные средства в течение 30 дней после получения заявления. В базу ЦБ попали реквизиты легальных магазинов и транспортных компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков «Россия» (АБР).

«С учетом существенного масштаба деятельности крупных компаний из сферы массового обслуживания потребителей (ретейл, транспорт, сетевые организации питания и т. п.) подобные случаи происходят регулярно, поэтому после исключения реквизитов таких ТСП из базы данных через некоторое время они снова могут в нее попасть», — говорится в письме.

Кроме того, банки должны на два дня блокировать денежные переводы, если реквизиты попали в список ЦБ. Если кредитная организация пропустит перевод на такой счет, это станет основанием для возврата клиенту похищенных мошенниками средств в полном объеме.

Есть риск, что недобросовестные покупатели начнут возвращать платежи, отправленные магазинам за товары. Чтобы этого не допустить АБР предлагает разрешить переводы, если компания из базы ЦБ имеет статус крупнейшего налогоплательщика, входит в официальный реестр перевозчиков и не имеет признаков противоправной деятельности.

Ранее мы писали, что с 25 июля даже добровольно переведенные мошенникам средства можно вернуть.