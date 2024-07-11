💻Смотрите новый выпуск «ТоТ еще разговор» с Алексеем Ивановым

Фаундер «Клерка» Борис Мальцев и основатель НДФЛки Михаил Лапушинский побеседовали с Алексеем Ивановым.

Алексей — кандидат экономических наук, участвовал в разработке ФСБУ, ведет собственный телеграм-канал. Он хорошо должен быть знаком вам, как директор по знаниям «Моего дела» и даже некоторое время как продакт в «Клерке».

О чем поговорили?

О том, есть ли шанс у ребенка, родившегося в академической семье, не стать кандидатом наук. Как просто создать и потерять свой бизнес и уйти в найм. А также обсудили важность работы в «Моем деле» и каковы шансы увидеть