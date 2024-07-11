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Налоги, взносы, пошлины

Лица с двойным гражданством будут платит налоги по удвоенной ставке

Если в течение 6 месяцев после получения российского паспорта человек не откажется от гражданства другой страны, то ему придется потратить в два раза больше денег на уплату налогов.

В Госдуму внесли законопроект, по которому удвоенную ставку НДФЛ будут платить жители РФ с двойным гражданством. Такие же правило собираются установить по транспортному налогу и налогу на имущество физлиц.

Согласно документу, натурализованные граждане РФ обязаны подать заявление о выходе из гражданства другого государства в течение 6 месяцев со дня приобретения гражданства Российской Федерации либо вступления в силу закона. Исключение сделали для тех, у кого есть паспорт Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.

«Поправки во вторую часть Налогового кодекса предусматривают удвоенную налоговую ставку при взимании налога на доход, транспортные средства и имущество физических лиц — граждан Российской Федерации по рождению, не вышедших из гражданства иных государств, кроме Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии», — сказано в пояснительной записке.

По мнению депутатов, мера «будет способствовать упрочению легитимной власти в России».

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