Лица с двойным гражданством будут платит налоги по удвоенной ставке

В Госдуму внесли законопроект, по которому удвоенную ставку НДФЛ будут платить жители РФ с двойным гражданством. Такие же правило собираются установить по транспортному налогу и налогу на имущество физлиц.
Согласно документу, натурализованные граждане РФ обязаны подать заявление о выходе из гражданства другого государства в течение 6 месяцев со дня приобретения гражданства Российской Федерации либо вступления в силу закона. Исключение сделали для тех, у кого есть паспорт Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.
«Поправки во вторую часть Налогового кодекса предусматривают удвоенную налоговую ставку при взимании налога на доход, транспортные средства и имущество физических лиц — граждан Российской Федерации по рождению, не вышедших из гражданства иных государств, кроме Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии», — сказано в пояснительной записке.
По мнению депутатов, мера «будет способствовать упрочению легитимной власти в России».
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