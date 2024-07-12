Сегодня бухгалтеры узнают, как правильно рассчитывать отпускные

Обязанность работодателя правильно и своевременно рассчитаться с работниками по оплате отпускных. На вебинаре «Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты» разберемся каков порядок действий при предоставлении отпуска, а также – на что обратить внимание. Вебинар пройдет сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
График отпусков. Изменения графика отпусков.
Предоставление отпуска по графику и вне графика отпусков.
Расчет и выплата отпускных.
Продление и перенесение отпуска.
Отпуск в удобное для работника время: особенности отдельных категорий работников.
Замена отпуска денежной компенсацией.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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