Сегодня бухгалтеры узнают, как правильно рассчитывать отпускные

Сезон отпусков в разгаре и необходимо проверить все документы для его оформления, а также правильность расчетов. Разберитесь в нюансах чтобы избежать претензий контролеров.

Обязанность работодателя правильно и своевременно рассчитаться с работниками по оплате отпускных. На вебинаре «Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты» разберемся каков порядок действий при предоставлении отпуска, а также – на что обратить внимание. Вебинар пройдет сегодня в 15:00 мск!

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На вебинаре разберем:

График отпусков. Изменения графика отпусков.

Предоставление отпуска по графику и вне графика отпусков.

Расчет и выплата отпускных.

Продление и перенесение отпуска.

Отпуск в удобное для работника время: особенности отдельных категорий работников.

Замена отпуска денежной компенсацией.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!