Если у дистанционного сотрудника сломался личный ноутбук, ему надо платить 2/3 зарплаты

Работодатель должен оплатить дистанционному сотруднику рабочий день, даже если сотрудник не работал по причине поломки личного ноутбука.

Дело в том, что обеспечивать сотрудников средствами труда – это обязанность работодателя.

Соответственно, отсутствие ноутбука у сотрудника по причине его поломки – это простой по вине работодателя.

Такой простой оплачивается в размере не менее двух третей средней зарплаты работника.

Такое разъяснение дает Роструд на своем портале.

Напомним, если дистанционщик использует свое оборудование, то работодатель обязан компенсировать его расходы. Размер компенсации, которая не облагается НДФЛ и взносам: 35 рублей в день без документов. Или больше, но если есть подтверждающие документы. Разъяснение по этом поводу, в частности, давал Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-06/40641.