Каждый третий сотрудник поддержал мониторинг руководством рабочего времени

Чаще всего за сотрудниками следят небольшие компании и крупные работодатели с широкой географией бизнеса.

59% россиян признались, что работодатели следят за их рабочим временем, мониторят посещение социальных сетей и присутствие на рабочем месте. Об этом сказано в исследовании платформы hh.ru и поставщика IT-решений для бизнеса «PRO32». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Чем опытнее сотрудник, тем больше пользы он видит от внедрения систем распределения рабочего времени. 38% специалистов от 35 до 44 лет считают, что мониторинг позволяет балансировать нагрузку и не отвлекаться от выполнения задач.

79% респондентов от 18 до 24 лет, наоборот, стремятся самостоятельно организовать свой рабочий процесс.

«Системы мониторинга не только помогают объективно оценить качество работы сотрудников, но и позволяют не допустить утечку информации, а также оптимизировать бизнес-процессы, которые отнимают слишком много времени сотрудников», — сказал генеральный директор PRO32 Игорь Мандик.

Чаще всего IT-сервисы для мониторинга рабочего времени встречаются в небольших компаниях с численностью до 250 сотрудников и в более крупных организациях с расширенной географией бизнеса.

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