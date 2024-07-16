Как законно снизить налоговую нагрузку на бизнес: ликбез от эксперта по налоговой безопасности

Впереди масштабные изменения по налоговой реформе 2025 года, которые касаются всех организаций и особенно тех, кто находится на УСН. Также нужно разобраться, кого касается амнистия за дробление бизнеса, за какие периоды можно списать долги и что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.
На вебинаре «Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку» узнаем, что меняется и что нужно перестроить в своей работе уже сейчас.
Вебинар состоится сегодня в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Анализ налоговой реформы: какие компании теперь будут платить НДС, что будет с лимитами по УСН и налогом на прибыль.
Амнистия за дробление бизнеса: за какие периоды можно списать долги, что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.
Сотрудничество с компаниями, которые применяют спецрежимы УСН и ПСН: как налоговая выявляет схемы и как снизить риски дробления.
Будет ли актуальна в новых реалиях франшиза как инструмент снижения налоговой нагрузки.
Создание безНДСных потоков: как это работает и какие компании могут применить этот инструмент.
Сколково, ИТ и другие специальные статусы: какой бизнес может получить статус и воспользоваться льготами.
Спикер — Анастасия Куприева, руководитель налоговой практики Khalimon Legal. Эксперт по налоговой безопасности и структурированию бизнеса. Спикер конференции «Строительный бизнес-2024: налоговые и правовые риски, ответственность директоров», автор статей и комментариев для «Ведомостей», «Учет. Налоги. Право» и других деловых изданий.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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