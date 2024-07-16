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Дробление бизнеса

Как законно снизить налоговую нагрузку на бизнес: ликбез от эксперта по налоговой безопасности

Разберитесь с тем, что ждать от налоговой реформы-2025 и от амнистии по дроблению.

Впереди масштабные изменения по налоговой реформе 2025 года, которые касаются всех организаций и особенно тех, кто находится на УСН. Также нужно разобраться, кого касается амнистия за дробление бизнеса, за какие периоды можно списать долги и что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.

На вебинаре «Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку» узнаем, что меняется и что нужно перестроить в своей работе уже сейчас.

Вебинар состоится сегодня в 11:00 мск!

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На вебинаре разберем:

  • Анализ налоговой реформы: какие компании теперь будут платить НДС, что будет с лимитами по УСН и налогом на прибыль.

  • Амнистия за дробление бизнеса: за какие периоды можно списать долги, что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.

  • Сотрудничество с компаниями, которые применяют спецрежимы УСН и ПСН: как налоговая выявляет схемы и как снизить риски дробления.

  • Будет ли актуальна в новых реалиях франшиза как инструмент снижения налоговой нагрузки.

  • Создание безНДСных потоков: как это работает и какие компании могут применить этот инструмент.

  • Сколково, ИТ и другие специальные статусы: какой бизнес может получить статус и воспользоваться льготами.

Спикер — Анастасия Куприева, руководитель налоговой практики Khalimon Legal. Эксперт по налоговой безопасности и структурированию бизнеса. Спикер конференции «Строительный бизнес-2024: налоговые и правовые риски, ответственность директоров», автор статей и комментариев для «Ведомостей», «Учет. Налоги. Право» и других деловых изданий.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

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