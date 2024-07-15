Авиабилеты подорожали на 9%

Сильнее всего стоимость авиаперелетов выросла в марте: тогда билеты подорожали на 22%.

Замминистра транспорта Владимир Потешкин сообщил, что в июне 2024 года стоимость авиаперелетов увеличилась на 9%.

«В этом году действительно отмечается рост цен. В январе — на 14%, в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%, в мае и июне — на 9%», — сказал Потешкин.

Недавно мы писали, что 26 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал поручение о продлении нулевой ставки НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальнего Востока, Крыма и Севастополя. Льготная ставка 10% будет действовать для Московского авиационного узла.

В 2023 году средняя стоимость перелета внутри страны составила 8,4 тыс. рублей.