В рознице не надо выставлять счета-фактуры

Розничным покупателям выдают кассовый чек с НДС, а не счет-фактуру.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.04.2024 № 03-07-11/39903.

Согласно п. 7 ст. 168 НК, при реализации товаров за наличный расчет в розничной торговле и общепите, а также при оказании услуг непосредственно населению, требования по выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.

Таким образом, розничные продавцы могут не выставлять счета-фактуры, если они выдают покупателям чеки ККТ с НДС.

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