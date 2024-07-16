Выплата при увольнении на пенсию не облагается НДФЛ в пределах тройной зарплаты

Об этом напомнил Минфин в письме от 19.04.2024 № 03-04-05/37146.

По статье 178 ТК случаи выплаты выходных пособий, а также установления повышенных размеров выходных пособий могут быть прописаны в трудовом договоре или коллдоговоре.

Таким образом, выплата при выходе сотрудника на пенсию не облагается НДФЛ, но только в размере не более трехкратного среднего заработка.

Кстати, сейчас в НК порядок расчета этого необлагаемого среднего не описан. Но это изменят. Будет расчет среднего по нормам как для декретных. Об этом читайте тут.