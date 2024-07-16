Как оспорить решение трудовой инспекции: разъяснения Роструда

Работодатели могут оспорить следующие решения должностных лиц федеральной инспекции труда:

решение о проведении контрольного мероприятия;

акты контрольного мероприятия;

предписания об устранении выявленных нарушений.

Также можно пожаловаться на действия или бездействие должностных лиц Роструда или госинспекции труда.

Чтобы оспорить решения, нужно на Госуслугах воспользоваться сервисом досудебного обжалования — «Жалоба на решение контрольных органов». Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Процедуру досудебного обжалования нельзя применять, если работодатель не согласен с актами расследования несчастных случаев, с заключением инспектора и предписанием по результатам такого расследования, а также с постановлением по делу об административном правонарушении.

В этих случаях обжаловать решения можно в территориальном органе Роструда, в самом Роструде и в суде.