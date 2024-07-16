Шохин: государство не должно контролировать соблюдение соглашений и коллдоговоров

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) принял участие в совещании по вопросам совершенствования законодательства о занятости и изменений в ТК.

Президент РСПП Александр Шохин отметил необходимость сохранения в трудовом законодательстве разделения предмета контроля сторонами соглашений и государственного контроля.

По мнению Шохина, по законодательству о госконтроле (надзоре) и муниципальном контроле предмет государственного контроля — соблюдение обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами. Добровольные же обязательства сторон социального партнерства, закрепленные в соглашениях и коллективных договорах, не относятся к обязательным требованиям.

Не должны быть предметом госконтроля также обязательства из соглашений, которые повышают гарантии работникам, по сравнению с уже установленными трудовым законодательством.

Эти позиции бизнеса поддержала рабочая группу при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Одновременно РСПП концептуально поддержал ряд изменений в ТК: основные направления противодействия формированию задолженности по зарплате, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска в повышенном размере, введение норм, регулирующих временный перевод к другому работодателю и другие.

Ранее мы писали, что депутаты готовят большой пакет поправок в Трудовой кодекс.