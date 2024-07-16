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Законопроекты

РСПП поддержал законопроект о платформенной занятости в РФ

Президент РСПП Александр Шохин концептуально поддержал законопроект «О платформенной занятости в Российской Федерации».

Он отметил, что развитие различных форм занятости — платформенной, агентской, самозанятости — оказывает положительное влияние на рынок труда, повышает его гибкость, что отвечает интересам бизнеса. Это особенно важно в условиях дефицита кадров, охватившего все сферы деятельности.

Отмечено, что разработка законопроекта, регулирующего вопросы деятельности всех участников отношений в платформенной экономике, является первой попыткой определить возникающий в связи с этим характер отношений.

Шохин сказал, что цифровые платформы в платформенной занятости — это информационные посредники, но с более глубокой обработкой заказов и расширенным функционалом. Вопрос доступа к социальной защите исполнителей (заказов), занятых в платформенной экономике (или платформенных занятых в редакции законопроекта) требует дальнейшего обсуждения и принятия решений.

При подготовке законопроекта ко второму чтению, по мнению Шохина, необходимо уточнить соотношение прав и обязанностей цифровых платформ занятости, а также внести ряд других технических изменений.

Ранее мы писали, что по мнению Шохина, государство не должно контролировать соблюдение соглашений и коллдоговоров.

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