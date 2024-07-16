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Банки

ЦБ будет оперативно рассматривать сообщения об ошибочном включении в реестр мошенников

Те, кто по ошибке попал в список Центробанка, смогут оспорить это решение и разблокировать возможность проводить денежные переводы.

Компании и физлица смогут обжаловать включение своих реквизитов в базу данных о мошеннических операциях.

«Граждане и компании в случае ошибочного попадания своих реквизитов в базу данных смогут оперативно оспорить это», — сказано на сайте Центробанка.

Сделать это будет можно двумя способами:

  • обратиться с заявлением в свой банк. Кредитная организация не позднее следующего рабочего дня передаст информацию в ЦБ.

  • направить заявление в Банк России через интернет-приемную, выбрав в качестве темы обращения «Информационную безопасность» и соответствующий тип проблемы.

Регулятор в течение 15 рабочих дней рассмотрит заявление и примет решение о целесообразности исключения реквизитов из базы данных.

Если банк считает, что информация о клиенте попала в базу без веских оснований, он может без участия клиента подать обращение в ЦБ.

Недавно мы писали, что с 26 июля вступает в силу приказ, по которому кредитные организации должны приостанавливать подозрительные операции с участием реквизитов из списка регулятора. Сделано это для того, чтобы предотвратить активность мошенников.

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