Что учесть при сдаче налоговой отчетности за первое полугодие

Компании на УСН должны включить в налоговую декларацию по НДС обязательный Раздел 1. Даже несмотря на то, что он будет пустым.

Налоговую декларацию по НДС нужно подать 25 июля в электронном виде. Сам налог уплачивается по 1/3 исчисленной суммы, но не позднее 29 июля, 28 августа и 30 сентября.

Декларацию в бумажном виде могут сдавать:

налоговые агенты на УСН, которые не платят НДС;

компании, которые не покупали сырые шкуры животных, металлолом, вторичный алюминий и его сплавы, а также макулатуру;

организации со среднесписочной численностью работников за предшествующий календарный год не больше 100 человек;

посредники, которые не выставляют счета-фактуры от своего имени.

В отчетность на УСН нужно включить обязательный Раздел 1. Но он будет пустым, поскольку заполнять там нечего.

Налоговые агенты в Разделе 1 должны показывать только собственный НДС, а не агентский. Он будет указан во втором разделе. Если компания берет агентский НДС к вычету, то его нужно включить в строку 180 третьего раздела. Больше в Разделе 3 начисленный НДС из Раздела 2 не показывается и не учитывается.

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