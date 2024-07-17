Мошенники обманывают сотрудников таможни

Если ИП переходит на НПД без отказа от УСН, его самозанятость рано или поздно аннулируют

При переходе с УСН на НПД обязательно надо направить в ИФНС уведомление о прекращении деятельности по упрощенке. Если не сдать этот документ, постановка на учет по НПД аннулируется. Это произойдет рано или поздно. Как правило – поздно.