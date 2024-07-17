Мошенники обманывают сотрудников таможни

Федеральная таможенная служба заявила о случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются руководством различных ведомств и пытаются получить личные данные госслужащих.
«С таможенником связывается «Иван Иванович» и разъясняет степень важности сотрудничества. В процессе предпринимаются попытки получения личных данных должностного лица. Либо, используя психологическое воздействие, его принуждают к денежным переводам на счета злоумышленников, в том числе кредитных средств», — сказано в телеграм-канале ФТС.
Специалисты рекомендуют не поддаваться на провокации и связываться с Управлением по противодействию коррупции ФТС.
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