Оплата услуг перевозки груза за границей не облагается налогом на прибыль в РФ

При выплате дохода иностранной компании, в том числе за международную перевозку, российская организация в качестве налогового агента должна удержать налог на прибыль.

Но перевозка между пунктами, находящимися за пределами РФ, не считается международной.

Минфин в письме от 05.04.2024 № 03-08-05/31466 рассмотрел ситуацию, когда российская компания платит латвийской фирме за перевозку железнодорожным транспортом по Латвии.

В этом случае налога на прибыль не будет.

Доход латвийской компании от перевозки по территории Латвии не облагается налогом у источника выплаты в РФ, так как такая перевозка не является международной.