Оплата услуг перевозки груза за границей не облагается налогом на прибыль в РФ

Но перевозка между пунктами, находящимися за пределами РФ, не считается международной.
Минфин в письме от 05.04.2024 № 03-08-05/31466 рассмотрел ситуацию, когда российская компания платит латвийской фирме за перевозку железнодорожным транспортом по Латвии.
В этом случае налога на прибыль не будет.
Доход латвийской компании от перевозки по территории Латвии не облагается налогом у источника выплаты в РФ, так как такая перевозка не является международной.
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