ФНС подключается к поиску нелегальных пищевых предприятий и общепита

Чтобы Роспотребнадзор мог оперативно определить новые компании из сферы общепита и следить за их деятельностью, он будет получать информацию от ФНС и сведения о движении денежных средств.

Сотрудники налоговых органов будут предоставлять Роспотребнадзору информацию о новых местах общественного питания и пищевых предприятиях.

ФНС передаст регулятору сведения о начале работы таких компаний, адреса регистрации кассовых аппаратов и когда был пробит первый чек. Об этом пишут «Известия».

«Это нужно, чтобы получать достоверную информацию о начале деятельности таких объектов. Сейчас не все юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняют свою обязанность уведомлять Роспотребнадзор об этом», — сказали в ФНС.

Компании обязаны самостоятельно сообщать Роспотребнадзору о начале предпринимательской деятельности. Но не все делают это, опасаясь дополнительных проверок.

Недавно мы писали, что штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности собираются увеличить в два раза. Поправки начали разрабатывать после массовых отравлений покупателей готовой еды от «Кухни на районе». В 11 регионах от ботулизма пострадало 417 человек.

«О новых предприятиях общепита Роспотребнадзор мог бы знать, если бы регулярно обходил свою подведомственную территорию. Но для этого нужно время и штат сотрудников. Помощь налоговой — более простой и наименее затратный путь», — сказала глава ресторанного консалтера Restcon Елена Перепелица.

Также Роспотребнадзор получит информацию о движении денежных средств компаний, которую Национальная система платежных карт передаст в ФНС. Это позволит выявить поставщиков продукции ретейла и общепита.