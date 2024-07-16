Штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности вырастут в два раза

Роспотребнадзор хочет, чтобы предприниматели чаще сообщали ведомству о начале деятельности. Штрафы за неуведомление для юридических лиц могут вырасти до 48 тысяч рублей.

Правкомиссия поддержала законопроект Роспотребнадзора об увеличении размера штрафов за неуведомление о начале предпринимательской деятельности. Они вырастут минимум в два раза.

Изменения внесут в ст. 19.7.5-1 КоАП. Штрафы для должностных лиц и ИП вырастут с 3-5 тыс. рублей до 7-12 тыс. Для юридических лиц — с 10-20 тыс. до 24-48 тыс. рублей.

Таким же будет наказание за предоставление недостоверных сведений о предпринимательской деятельности. Срок давности увеличат с трех до шести месяцев.

Поправки начали разрабатывать после массовых отравлений покупателей готовой еды от «Кухни на районе». В 11 регионах от ботулизма пострадало 417 человек. Об этом пишут «Ведомости».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если бы предприятие «Локалкитчен» было легальным, ведомство могло своевременно обнаружить нарушения и провести контрольно-надзорные мероприятия.

«Анализ конкретных очагов групповой заболеваемости показал, что хозяйствующие субъекты, нарушения на объектах которых послужили причиной формирования очага инфекционного заболевания (отравления), не подавали уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности», — сказали в Роспотребнадзоре.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев считает, что информация о предпринимательской деятельности есть в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Основная проблема в том, что бизнес не сообщает Роспотребнадзору о начале своей деятельности. Это делают либо по незнанию, либо специально, чтобы не было лишних проверок.