Российские бренды на 38% увеличили число собственных интернет-магазинов

С начала 2024 года небольшие российские бренды с оборотом до 1 млн рублей в месяц увеличили число собственных интернет-магазинов на 38%. Их обороты выросли на 73%, число покупок — на 59%, а количество покупателей — на 41%.

Средний чек таких онлайн покупок стал больше на 9% и составил 2 031 рубль. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сервис ЮKassa.

На 21% увеличилось число интернет-площадок с оборотом от 1 до 15 млн рублей. В таких магазинах стали покупать на 21% больше, а суммарный оборот с начала года прибавил 33%.

«Маркетплейсы остаются лидерами рынка, но растут медленнее, несмотря на широкую аудиторию и развитую инфраструктуру. Покупатель все больше предпочитает индивидуальный подход. И растущие бренды стремятся вкладываться в собственные площадки», — сказал коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин.

В онлайн-продажах лидируют сферы туризма, спорта и ремонта. Оборот турагентств увеличился на 53%: средний чек прибавил 31% и составил 4 772 рубля. Число покупателей товаров для спорта и активного отдыха стало больше на 18%: средний чек вырос на 3% до 7 085 рублей, а общий оборот — на 37%.