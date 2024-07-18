Обвиняемых в неуплате взносов на травматизм не могут ограничивать в контактах с омбудсменами

Генпрокуратура России заявила, что после ее вмешательства искоренена незаконная практика, ограничивавшая полномочия омбудсменов на посещение обвиняемых в совершении экономических преступлений.

Генеральная прокуратура провела проверку в учреждениях и территориальном органе ФСИН по Оренбургской области. В ходе нее она опротестовала неправомерно изданный приказ руководства СИЗО-1 «Об организации пропускного режима», сообщает сайт ведомства.

Он необоснованно исключал из списка лиц с особенным порядком посещения категорию граждан, преследуемых по ст. 199.3 УК (уклонение страхователя-физлица от уплаты взносов на травматизм) и 199.4 УК (уклонение страхователя-организации от уплаты взносов на травматизм).

Хотя по закону таких граждан без специального на то разрешения могут посещать омбудсмены — Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования правовой акт СИЗО приведен в соответствие с законодательством.