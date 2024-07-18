В ГПК может появиться глава о Службе финансового уполномоченного

Об этом сообщил финансовый уполномоченный Денис Новак.

Предложения должны решить ряд проблем, из-за которых не в полной мере достигнуты цели, которые ставились перед институтом финансового уполномоченного.

«Служба как работающий институт восстановления прав потребителей на финансовом рынке уже заняла свое место. Логично, если в Гражданском процессуальном кодексе РФ появится отдельная специальная глава, которая учитывает особенности рассмотрения таких споров финансовыми уполномоченными в досудебном порядке», – отметил Новак.

Он указал, что сейчас, «когда потребитель или финансовая организация не согласны с решением финансового уполномоченного, они вправе обратиться в суд, но порядок рассмотрения таких споров является несимметричным».

«Если финансовая организация обращается в суд и обжалует решение финансового уполномоченного, это происходит в порядке гражданского судопроизводства, в порядке искового судопроизводства. Но тем не менее, при этом, мы не являемся ответчиком, а являемся заинтересованным лицом. Такой своеобразный и неурегулированный Гражданским процессуальным кодексом механизм. А потребитель, он вовсе не обжалует наши решения, он просто проходит этот досудебный порядок, а дальше идет с тем же самым обыкновенным иском к финансовой организации», – сказал Новак.

Предложена такая последовательность действий, когда весь корпус имеющихся доказательств и обстоятельств, которые предстоит рассмотреть, сначала рассматривал финуполномоченный. И уже потом, если сторона не согласна с решением, которое на этом основывалось, надо идти в суд.

Новак указал, что может быть создан механизм, «похожий на право пересмотра спора по вновь открывшимся обстоятельствам». Его хотят назвать «пересмотром по вновь выявленным обстоятельствам и вновь представленным доказательствам». Хотя сейчас права на пересмотр своих решений силами самой Службы нет.

Большая доля обжалований решений финуполномоченных в судах, а также новых исков потребителей связана не с несогласием по каким-то правовым вопросам. Речь идет о представлении либо новых доказательств, либо о назначении другой экспертизы. Но уже в суде, судебной экспертизы, подчеркнул Новак.

На практике финуполномоченному часть доказательств предоставляют, а часть придерживают либо забывают о них. Потом в суде они появляются.

Практика пересмотра решений финуполномоченных в судах затягивает исход дела. Для потребителей рассмотрение споров в досудебном порядке должно происходить «быстро, бесплатно и справедливо».