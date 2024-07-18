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Банки

Банки начали отказываться от рекламы кредитов

Чтобы не указывать полную стоимость кредитов в рекламе, банки сократили число рекламных кампаний для займов. Они сконцентрировались на рекламе платежных сервисов, вкладов и накопительных счетов.

С 23 октября 2023 года кредитные организации должны указывать информацию о полной стоимости кредитов в рекламе своих продуктов. Это заставило банки существенно сократить расходы на продвижение займов.

Финансовые организации стали больше внимания уделять рекламе вкладов и кредитных карт. Однако в тексте таких сообщений банки допускают нарушения и скрывают важную информацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФАС.

«Финансовые организации даже на своих сайтах зачастую перестали указывать процентные ставки. Информация о полной стоимости кредита может находиться в конце страницы или на отдельной вкладке "Тарифы"», — сказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Чаще всего банки рекламируют кредиты в своих мобильных приложениях. Пользователи получают информацию о займах во всплывающих окнах. В кампаниях по телевидению и радио организации больше рассказывают о платежных сервисах, вкладах и накопительных счетах.

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