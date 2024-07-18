Росфинмониторинг начнет контролировать крупные операции с драгметаллами

К первому чтению в Госдуме готовится законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать Росфинмониторингу о крупных операциях с драгоценными металлами и камнями.
Если организация или ИП попадут в перечень нарушителей законодательства в сфере оборота драгметаллов, банки установят запрет на списание денежных средств со счетов.
«Кредитные организации будут обязаны уведомлять финансовую разведку о покупке или реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам на сумму свыше миллиона рублей», — сказал председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.
Сейчас объем нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50%, а драгметаллов — 20%. Чтобы это изменить, власти собираются ставить на специальный учет компании и ИП, которые проводят операции с драгоценными металлами.
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