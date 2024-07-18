Росфинмониторинг начнет контролировать крупные операции с драгметаллами

Участникам нелегального оборота драгоценных камней и металлов установят запрет на списание денежных средств с банковских счетов.

К первому чтению в Госдуме готовится законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать Росфинмониторингу о крупных операциях с драгоценными металлами и камнями.

Если организация или ИП попадут в перечень нарушителей законодательства в сфере оборота драгметаллов, банки установят запрет на списание денежных средств со счетов.

«Кредитные организации будут обязаны уведомлять финансовую разведку о покупке или реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам на сумму свыше миллиона рублей», — сказал председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.

Сейчас объем нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50%, а драгметаллов — 20%. Чтобы это изменить, власти собираются ставить на специальный учет компании и ИП, которые проводят операции с драгоценными металлами.