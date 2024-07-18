После смены работы доход россиян увеличился на 20%

Те, кто решились поменять место работы в 2023 году, сейчас зарабатывают на 20% больше.

Сотрудники, которые уволились в 2023 году, повысили свой доход в среднем на 20%. У молодых работников до 25 лет заработок вырос на 33%.

57% россиян готовы сменить работу в этом году, если найдут хорошее предложение от работодателей. Уйти со старого места работы в любом случае собираются 17%. А 26% участников опроса заявили, что их устраивают нынешние условия. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и СберАналитика.

Главными критериями для смены места работы стали:

предложение более высокой зарплаты;

адекватный коллектив и руководство;

удобное расположение офиса;

гибкий рабочий график.

49% уже предпринимают шаги к смене деятельности и подбирают подходящие вакансии, 42% только изучают профессии, которые им подойдут, а 14% получают дополнительное образование.