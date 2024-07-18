Вышла новая версия Методических рекомендаций по созданию первичной профсоюзной организации

В рекомендациях приведены:
основания для создания первичной профорганизации;
описание процесса вступления работника в профсоюз;
правила информирования работодателя о создании профсоюзной организации на предприятии;
перечень условий для создания первичной профсоюзной организации в структуре общероссийского или межрегионального профсоюза;
перечень вопросов для повестки первого собрания;
информация о регистрации в качестве юрлица;
образец заявления о вступлении в профсоюз.
ФНПР уточнила, что документ разработан Департаментом по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения совместно с Департаментом организационной работы и Правовым департаментом Аппарата ФНПР.
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