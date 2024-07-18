Вышла новая версия Методических рекомендаций по созданию первичной профсоюзной организации

Как не копирайтеру придумать идеальный заголовок для публикации, будь это IT-статья или рекламный пост

Обычно над заголовком долго не думают: мол, кому надо, тот в любом случае прочитает. Очень зря, ведь если не получится заполучить внимание пользователя в первые пару секунд, ценность остального материала не будет иметь никакого значения.