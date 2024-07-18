После увольнения всех работников ИП сдает зарплатные отчеты до конца года

РСВ, ЕФС-1 и персонифицированные сведения о физлицах ИП сдают, только если они являются работодателями.

Но если все сотрудники уволены в середине года, сдавать зарплатную отчетность придется до конца года, так как она заполняется нарастающим итогом.

Разъяснение дает эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Речь идет о таких отчетах: РСВ, раздел 2 ЕФС-1, 6-НДФЛ.

А вот ПСФЛ не надо сдавать начиная с месяца, следующего за месяцем увольнения. Если сотрудники уволены в июле, то последний отчет надо сдать за июль до 26.08.

Если у уволенных в 2024 году были особые периоды работы (отпуска без сохранения зарплаты, простой, отпуск по уходу за ребенком до 3 лет), то до 25.01.2025 надо подать в СФР подраздел 1.2 формы ЕФС-1 с данными о стаже.

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