Распоряжение «инспектора трудовой комиссии» о проведении проверки — это фейк мошенников

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) привела пример такого фейкового документа:
Отмечено, что основная цель мошенников — неправомерное получение документов контролируемого лица, персональных данных работников, дискредитация Роструда и его территориальных органов.
Важно знать, что:
Типовые формы решений на проведение контрольного (надзорного) мероприятия утверждены приказом Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151.
На решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия обязательно должен быть QR-код, позволяющий перейти на запись в Едином реестре таких мероприятий (ФГИС ЕРКНМ, https://proverki.gov.ru).
Учет проводимых мероприятий идет в их Едином реестре.
Случаи, когда у контролируемых лиц могут быть запрошены сведения и (или) пояснения без решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
проведение оценки достоверности сведений;
расследование несчастного случая;
производство по делу об административном правонарушении.
В случае сомнения в подлинности поступившего распоряжения, решения, запроса и т. п. нужно обращаться в территориальный орган Роструда.
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