🛀 За СПА, фитнес и Wi-Fi в отеле с 1 сентября будет ставка НДС 0%

Проживание в гостинце облагается НДС 0%. Под эту ставку попадают услуги, которые включаются в стоимость номера и перечислены в правилах предоставления гостиничных услуг.

Эти правила утверждены постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1853. По ним надо ориентироваться на положение о классификации гостиниц, утвержденное постановлением от 18.11.2020 № 1860.

Недавно в это положение внесли поправки, которые начинают действовать с 1 сентября 2024 года — постановление Правительства от 08.05.2024 № 596.

В перечень услуг гостиниц включили услуги: тренажерного зала или зала для фитнеса;

СПА-услуги;

доступа к интернету;

конференц-зала;

охраняемой автостоянки или подземного паркинга.

Таким образом, с 01.09.2024 эти услуги гостиницы облагаются НДС по ставке 0%, если они включены в стоимость номера.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-07-11/52082.

Ранее Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-07-15/73570 также разъяснял, что под НДС 0% подпадают все услуги, которые перечислены в утвержденных правилах для гостиниц.

Мы писали, что ставка 0% в гостиницах также действует на:

🍷 шведский стол с алкоголем по системе «Все включено»;

🍳 яйца на завтрак.