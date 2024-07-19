🛀 За СПА, фитнес и Wi-Fi в отеле с 1 сентября будет ставка НДС 0%

Эти правила утверждены постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1853. По ним надо ориентироваться на положение о классификации гостиниц, утвержденное постановлением от 18.11.2020 № 1860.
Недавно в это положение внесли поправки, которые начинают действовать с 1 сентября 2024 года — постановление Правительства от 08.05.2024 № 596.
В перечень услуг гостиниц включили услуги:
тренажерного зала или зала для фитнеса;
СПА-услуги;
доступа к интернету;
конференц-зала;
охраняемой автостоянки или подземного паркинга.
Таким образом, с 01.09.2024 эти услуги гостиницы облагаются НДС по ставке 0%, если они включены в стоимость номера.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-07-11/52082.
Ранее Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-07-15/73570 также разъяснял, что под НДС 0% подпадают все услуги, которые перечислены в утвержденных правилах для гостиниц.
Мы писали, что ставка 0% в гостиницах также действует на:
🍷 шведский стол с алкоголем по системе «Все включено»;
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