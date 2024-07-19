Как отражать в учете строительство офиса своими силами

Проводки будут такие: Дебет 08 – Кредит 10, 70, 69, 60 и т. д.
В последний день каждого квартала надо начислить НДС от выполнения СМР собственными силами и в этот же день принять его к вычету.
После завершения строительства объекта и признания его пригодным к эксплуатации данный объект переводится в состав основных средств записями: Дебет 01 – Кредит счета 08.
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