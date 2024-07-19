Автобусы обяжут проходить весовой контроль

В Госдуму внесли законопроект, по которому водители автобусов будут обязаны проходить весовой контроль.
После изменений в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта перевозчики начнут проходить весовой контроль по требованию должностных лиц.
«Установление данной обязанности предусматривается для исключения риска уклонения собственников (владельцев) и водителей транспортных средств от прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств», — сказано в пояснительной записке.
С 1 марта 2024 года начали действовать весовые ограничения для автомобильного транспорта. Масса двухосных автобусов не должна быть выше 18 тонн, а предельная нагрузка на заднюю ось — не больше 11,5 тонн.
Комментарии1
когда я учился на водителя, мне больше всего запомнился билет с таким вопросом:
Сколько человек разрешается перевозить....
По смыслу понятно, что правильным ответом должно быть по количеству оборудованных мест.
Но в вариантах ответов был ... в зависимости от грузоподъёмности!
Тогда это было несколько смешно.
Может быть .... сработало? И теперь правильный ответ уже другой?