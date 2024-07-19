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Законопроекты

Автобусы обяжут проходить весовой контроль

По требованию должностных лиц, которые проводят рейды, водители городских автобусов будут обязаны пройти весовой контроль.

В Госдуму внесли законопроект, по которому водители автобусов будут обязаны проходить весовой контроль.

После изменений в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта перевозчики начнут проходить весовой контроль по требованию должностных лиц.

«Установление данной обязанности предусматривается для исключения риска уклонения собственников (владельцев) и водителей транспортных средств от прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств», — сказано в пояснительной записке.

С 1 марта 2024 года начали действовать весовые ограничения для автомобильного транспорта. Масса двухосных автобусов не должна быть выше 18 тонн, а предельная нагрузка на заднюю ось — не больше 11,5 тонн.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    когда я учился на водителя, мне больше всего запомнился билет с таким вопросом:

    Сколько человек разрешается перевозить....

    По смыслу понятно, что правильным ответом должно быть по количеству оборудованных мест.

    Но в вариантах ответов был ... в зависимости от грузоподъёмности!

    Тогда это было несколько смешно.

    Может быть .... сработало? И теперь правильный ответ уже другой?

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