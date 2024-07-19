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НДФЛ

НДФЛ с продажи квартиры не будет при сроке владения 5 лет, 3 года или независимо от срока

В общем случае при продаже квартиры не придется платить НДФЛ и сдавать декларацию, если срок владения более 5 лет. Но есть ряд случае, когда налога не будет и при меньшем сроке.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.04.2024 № 03-04-05/36451.

Таблица с минимальными сроками владения в разных ситуациях – здесь.

  • При продаже единственного жилья минимальный срок владения – 3 года.

  • Если квартиру продает семья с 2 детьми, минимального срока владения вообще нет.

У региональных властей есть право снижать 5-летний срок владения вплоть до нуля.

Однако есть определенные условия для нормы по единственному жилью и для семей с детьми.

В первом случае не должно быть другого жилья — не считая того, которое куплено за 90 дней до даты продажи старой квартиры.

Во втором случае должна быть покупка нового жилья, которое лучше прежнего. Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.

Если в семье не двое детей, жилье не единственное, в регионе нет закона о снижении срока, и квартирой владели менее 5 лет, будет облагаемый доход с ее продажи.

Его можно уменьшить на вычет 1 млн рублей или фактические расходы на покупку.

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В общем случае при продаже квартиры не придется платить НДФЛ и сдавать декларацию, если срок владения более 5 лет. Но есть ряд случае, когда налога не будет и при меньшем сроке.

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