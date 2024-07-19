НДФЛ с продажи квартиры не будет при сроке владения 5 лет, 3 года или независимо от срока

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.04.2024 № 03-04-05/36451.
Таблица с минимальными сроками владения в разных ситуациях – здесь.
При продаже единственного жилья минимальный срок владения – 3 года.
Если квартиру продает семья с 2 детьми, минимального срока владения вообще нет.
У региональных властей есть право снижать 5-летний срок владения вплоть до нуля.
Однако есть определенные условия для нормы по единственному жилью и для семей с детьми.
В первом случае не должно быть другого жилья — не считая того, которое куплено за 90 дней до даты продажи старой квартиры.
Во втором случае должна быть покупка нового жилья, которое лучше прежнего. Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.
Если в семье не двое детей, жилье не единственное, в регионе нет закона о снижении срока, и квартирой владели менее 5 лет, будет облагаемый доход с ее продажи.
Его можно уменьшить на вычет 1 млн рублей или фактические расходы на покупку.
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