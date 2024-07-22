Правительство запретит открывать счета несовершеннолетним

Кабмин поддержал законопроект о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей.
Сейчас по закону открывать счета и вклады можно с 14 лет и без получения согласия родителей, усыновителей и попечителей.
Центробанк рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет запрашивать письменное разрешение родителей. Однако эту просьбу зачастую игнорируют.
«Встречаются и случаи финансового мошенничества после получения несовершеннолетними дебетовых карт, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют эти карты для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан», — сказано в пояснительной записке.
Правительство попросило авторов законопроекта согласовать инициативу с положениями ГК о действительности сделок.
Комментарии2
чё? реально? я даже и не знал....
И давно это так разрешили? А ограничения по суммам какие-нить есть?
Ограничение только одно - до 18 лет с вклада деньги можно забрать только с разрешения органов опеки, а это тот еще квест.