Правительство запретит открывать счета несовершеннолетним

Чтобы подростки не столкнулись с противоправными действиями мошенников, им запретят самостоятельно открывать банковские счета без согласия родителей.

Кабмин поддержал законопроект о запрете для банков открывать счета несовершеннолетним от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей.

Сейчас по закону открывать счета и вклады можно с 14 лет и без получения согласия родителей, усыновителей и попечителей.

Центробанк рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет запрашивать письменное разрешение родителей. Однако эту просьбу зачастую игнорируют.

«Встречаются и случаи финансового мошенничества после получения несовершеннолетними дебетовых карт, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют эти карты для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан», — сказано в пояснительной записке.

Правительство попросило авторов законопроекта согласовать инициативу с положениями ГК о действительности сделок.