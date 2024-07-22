Как заполнить платежку на аванс по УСН за 2 квартал 2024: образец

По УСН надо платить не только годовой налог, но и авансовые платежи. Уведомление по ЕНП для платежа по авансу по единому налогу нужно сдать до 25 июля, а сам аванс уплатить до 29 июля.

Налоговики напоминают, что до 25 июля надо сдать ЕНП-уведомление на аванс по УСН за 2 квартал (полугодие), а до 29 июля уплатить аванс.

За неуплату авансовых платежей начисляют пени, поэтому не стоит игнорировать подачу уведомления и уплату налога. ФНС может вычислить тех, кто ведет деятельность и получает доход, но не уплачивает авансы. И направить требование на подачу пояснений.

При этом если аванс по УСН «доходы» у ИП полностью уменьшен до нуля за счет фиксированных взносов, сдавать нулевое уведомление не надо.

Образец платежки:

Подробности, как уменьшить налог на УСН за полугодие на взносы с примерами, читайте тут.