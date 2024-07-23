Коммунальные платежи до 60 тысяч рублей можно оплатить без документов

Клиенты не будут проходить идентификацию при оплате ЖКУ на сумму до 60 тысяч рублей. Раньше без проверки можно было оплатить услуги стоимостью до 15 тысяч рублей.

Владимир Путин подписал закон, по которому операторы не будут проводить идентификацию клиента при оплате жилищно-коммунальных услуг стоимостью до 60 тыс. рублей. До этого действовал порог в размере 15 тыс.

Также без дополнительной проверки будут проходить почтовые переводы денег для уплаты налогов, штрафов и пеней за просрочку коммунальных платежей. Исключение — перевод электронных денежных средств.

Кроме того, закон предусматривает, что компании и ИП могут оспорить в Центробанке свою причастность к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. Заявления регулятор рассмотрит в течение 15 рабочих дней.

Недавно мы писали, что компании смогут оспорить высокий уровень риска от Центробанка.