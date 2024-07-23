Коммунальные платежи до 60 тысяч рублей можно оплатить без документов

Владимир Путин подписал закон, по которому операторы не будут проводить идентификацию клиента при оплате жилищно-коммунальных услуг стоимостью до 60 тыс. рублей. До этого действовал порог в размере 15 тыс.
Также без дополнительной проверки будут проходить почтовые переводы денег для уплаты налогов, штрафов и пеней за просрочку коммунальных платежей. Исключение — перевод электронных денежных средств.
Кроме того, закон предусматривает, что компании и ИП могут оспорить в Центробанке свою причастность к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. Заявления регулятор рассмотрит в течение 15 рабочих дней.
Недавно мы писали, что компании смогут оспорить высокий уровень риска от Центробанка.
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