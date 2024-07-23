В командировку можно на своем авто

Ни трудовое, ни налоговое законодательство не конкретизируют, каким именно транспортом командированный сотрудник вправе добираться к месту командировки и обратно.

Из чего можно заключить, что работник, в том числе директор, может отправиться в служебную командировку и на собственном авто. Это подтверждает и арбитражная практика (например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.02.2006 по делу № А66-7112/2005).

Разъяснение дает эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Поэтому руководитель может отправиться в командировку с водителем на личном автомобиле, а компания ему возместит затраты на бензин и платный проезд.

Чтобы возместить все затраты по такой командировке, должны быть оправдательные документы: путевой лист, счета, квитанции, чеки (п. 7 Положения о командировках).

Также следует оформить соглашение об использовании автомобиля, где прописать сумму компенсации (если она предоставляется в фиксированном размере). Либо оформить договор аренды транспортного средства.

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