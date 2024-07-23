За участие в нежелательных иностранных организациях можно получить уголовную ответственность

До четырех лет лишения свободы можно получить за участие в работе иностранной компании, которую признали нежелательной в России.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об уголовной ответственности за участие в деятельности любых иностранных организаций, которые признаны нежелательными в РФ.

Наказание распространяется даже на участие в работе юрлиц, которые учредили зарубежные госорганы. За это полагается штраф от 300 до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или лишение свободы до четырех лет.

За сбор средств или оказание финансовых услуг нежелательным организациям — лишение свободы до пяти лет без права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

До шести лет лишения свободы можно получить за организацию деятельности нежелательной иностранной фирмы.