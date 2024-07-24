После обеления блогеров рынок вырос до 21,3 млрд рублей

В первой половине 2024 года рынок инфлюенс-маркитинга вырос более чем на треть — до 21,3 млрд рублей. За первое полугодие 2023 года этот показатель составил 15,9 млрд.

Рост блогосферы связан с восстановлением рынка после блокировки социальных сетей и с переходом авторов на отечественные платформы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и платформы IMPeople.

В 2023-2024 годах более 70% рекламных и коммуникационных агентств расширили свой штат. Зарплаты специалистам выросли на 13% — до 20 тыс. рублей за год.

«Новые законодательные меры помогут обелить рынок инфлюенсеров еще больше. Они станут барьером для выхода с него недобросовестных блогеров, цель которых — нажиться на наших гражданах», — сказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Недавно мы писали, что блогеры заплатили почти 850 млн рублей налогов.