Блогеры заплатили почти 850 млн рублей налогов

С рекламных доходов в запрещенной социальной сети блогеры заплатили в бюджет 848 млн рублей за 2023 год.

Участники Ассоциации блогеров и агентств (АБА) за 2023 год перечислили в бюджет налоги на общую сумму 848 млн рублей. Доход инфлюенсеры получили за рекламу в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Недавно мы писали, что в Госдуму внесли законопроект о запрете размещать рекламу на заблокированных ресурсах.

Владельцы противоправных информационных ресурсов, заблокированных в РФ, продолжают получать от 50 до 90% дохода от российских пользователей. Зачастую такие платформы не зарегистрированы на территории России и ведут провокационную деятельность в отношении интересов страны.

Представители АБА выступили против законопроекта, поскольку такие инициативы направлены на ограничение развития инфлюенс-маркетинга в стране. Об этом пишут «Известия».