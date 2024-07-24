Депозиты россиян достигли почти 50 трлн рублей

Банки предлагают высокие ставки по вкладам. От капитализации процентов клиенты уже заработали порядка 1,5 трлн рублей.

За первые шесть месяцев 2024 года объем депозитного портфеля физических лиц увеличился до 49,8 трлн рублей. Средства выросли на 4,8 трлн или в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Месячная доходность по вкладам выросла на 0,3 трлн рублей, что связано с увеличением ставок по вкладам в рублях. Всего жители страны заработали от капитализации процентов на 30% больше — около 1,5 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

«По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам в ведущих банках страны в первой декаде июля достигла 16,6% годовых», — сказал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Рекордного показателя достиг прирост средств на счетах эскроу — 400 млрд рублей или +7,3%. Центробанк связывает такую динамику с выдачей ипотечных кредитов.

Чаще всего россияне размещают средства на срочных вкладах — на них пришлось 650 млрд рублей. На текущих счетах хранятся 247 млрд.

Аналитики считают, что рост по депозитным вкладам сохранится до конца года, их объем может достичь 54-56 трлн рублей.