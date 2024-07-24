Депозиты россиян достигли почти 50 трлн рублей

За первые шесть месяцев 2024 года объем депозитного портфеля физических лиц увеличился до 49,8 трлн рублей. Средства выросли на 4,8 трлн или в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Месячная доходность по вкладам выросла на 0,3 трлн рублей, что связано с увеличением ставок по вкладам в рублях. Всего жители страны заработали от капитализации процентов на 30% больше — около 1,5 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».
«По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам в ведущих банках страны в первой декаде июля достигла 16,6% годовых», — сказал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Рекордного показателя достиг прирост средств на счетах эскроу — 400 млрд рублей или +7,3%. Центробанк связывает такую динамику с выдачей ипотечных кредитов.
Чаще всего россияне размещают средства на срочных вкладах — на них пришлось 650 млрд рублей. На текущих счетах хранятся 247 млрд.
Аналитики считают, что рост по депозитным вкладам сохранится до конца года, их объем может достичь 54-56 трлн рублей.
Комментарии2
"от капитализации процентов клиенты уже заработали порядка 1,5 трлн рублей."
не заработали, а частично компенсировали потери от инфляции
как раз всё правильно, именно заработали. инфляция и прочие экономические явления, так это уже другой разговор.